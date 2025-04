Milano -hato unaper lapronunciata al termine della sfida tra Juventus e Inter dello scorso 16 febbraio, colta dalle telecamere presenti allo Stadium. "A seguito dell'accordo dimento raggiunto dalle parti il ??calciatore dell'Interè stato sanzionato con un'ammenda di 5.000", si legge nel comunicato emesso dalla Federcalcio. "A carico del calciatore nerazzurro - prosegue la nota - era stato aperto un procedimento per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.37 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine dell'incontro Juventus-Inter disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A, pronunciato per due volte un'espressione blasfema come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale".

Sport.quotidiano.net - Bestemmia in campo, Lautaro Martinez patteggia multa da 5.000 euro

Lautaro patteggia per la bestemmia: la FIGC svela, multato l'argentino.

Bestemmia in campo, Lautaro Martinez patteggia multa da 5.000 euro.

Lautaro Martinez patteggia una multa per la bestemmia in Juventus-Inter: perché non è stato squalificato.

Lautaro Martinez patteggia per la bestemmia in Juventus-Inter: aveva detto "non ho mai bestemmiato".

Lautaro patteggia con la Figc per la bestemmia: la nota ufficiale.

Quando Lautaro Martinez diceva: 'Non ho bestemmiato'.