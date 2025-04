Bestemmia di Lautaro la sanzione definitiva | l’Inter gongola

Bestemmia” di Lautaro Martinez aveva fatto scaldare gli animi tra i tifosi: c’è chi invocava per la squalifica e chi invece si appellava alla mancanza di audio.Bestemmia di Lautaro, la sanzione definitiva: l’Inter gongola (Lapresse) – tvplay.itLa questione risale al 16 febbraio quando dopo Juventus-Inter, terminata 1-0 per i bianconeri grazie al gol di Francisco Conceicao, con le telecamere che avevano pescano Lautaro Bestemmiare per due volte dopo il fischio finale.Come detto, questo aveva fatto insorgere molti appassionati che reclamavano una sanzione pesante dunque una squalifica per la partita successiva. Ironia della sorte, proprio nel match seguente Lautaro non solo gioca, ma segna il gol decisivo nell’1-0 al Genoa. Tvplay.it - Bestemmia di Lautaro, la sanzione definitiva: l’Inter gongola Leggi su Tvplay.it Il numero dieci dei meneghini aveva smentito le bestemmie: questa la scelta della Serie APer settimane è stato uno degli argomenti più chiacchierati del calcio italiano. Il “caso” diMartinez aveva fatto scaldare gli animi tra i tifosi: c’è chi invocava per la squalifica e chi invece si appellava alla mancanza di audio.di, la(Lapresse) – tvplay.itLa questione risale al 16 febbraio quando dopo Juventus-Inter, terminata 1-0 per i bianconeri grazie al gol di Francisco Conceicao, con le telecamere che avevano pescanore per due volte dopo il fischio finale.Come detto, questo aveva fatto insorgere molti appassionati che reclamavano unapesante dunque una squalifica per la partita successiva. Ironia della sorte, proprio nel match seguentenon solo gioca, ma segna il gol decisivo nell’1-0 al Genoa.

Inter, Lautaro ha patteggiato: 5mila euro per il "caso bestemmia" post Juventus - (calciomercato.com)

Lautaro e la polemica sulla bestemmia: la situazione in attesa di chiarezza - Negli ultimi giorni, una nuova polemica ha coinvolto Lautaro ... prevede sanzioni disciplinari per i calciatori che si rendano protagonisti di atti violenti o che offendano l’ordine pubblico. Le pene ... (milanosportiva.com)

Lautaro Martinez e il caso bestemmia: perché non sarà squalificato - La giustizia sportiva tra incongruenze e polemiche Il caso di Lautaro Martinez si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle sanzioni per bestemmia nel calcio italiano. Negli anni scorsi ... (milanosportiva.com)