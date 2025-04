Berrettini vince all’esordio a Montecarlo | Navone battuto in 2 set Ora la super sfida a Zverev

Comincia con il piede giusto l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp di Montecarlo. Il tennista italiano ha battuto l'argentino Mariano Navone in 2 set (4-6, 4-6) nel match valido per il terzo turno del torneo Masters 1000, il primo della stagione sulla terra rossa. Sul Court des Princes, l'azzurro lotta e alla fine la spunta sul numero 70 al mondo che è uno specialista di questa superficie: su 26 match vinti in carriera nel circuito maggiore, 20 sono arrivati sulla terra rossa. Questa volta però, ha dovuto arrendersi a un Matteo Berrettini che dopo aver disputato un grande torneo a Miami sta ritrovando costanza di rendimento. Dopo il successo di Lorenzo Musetti contro il cinese Bu, sorride anche l'altro tennista italiano impegnato quest'oggi a Montecarlo (oltre a Fabio Fognini che sfiderà Cerundolo non prima delle 17:50).

