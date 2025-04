Berrettini-Navone | orario precedenti e dove vederla in tv

Berrettini scende in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro è atteso oggi, lunedì 7 aprile, dal primo turno del Masters 1000 contro l'argentino Mariano Navone, numero 70 del mondo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati a Miami, quando fu eliminato da Taylor Fritz. La sfida tra Berrettini e Navone è in .

