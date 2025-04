Oasport.it - Berrettini-Navone oggi in tv, ATP Montecarlo 2025: orario, programma, streaming

Matteoaffronterà l’argentino Marianoal primo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il terzo match sul Court Des Princes a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda, poi ci sarà spazio per il confronto tra il francese Gael Monfils e l’ungherese Fabian Marozsan prima dell’ingresso in campo del tennista italiano.LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 11.00)Il 27enne, attuale numero 28 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-30), incrocerà il 24enne, numero 61 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il romano partirà con i favori del pronostico dopo aver offerto una buona prestazione al Masters 1000 di Miami, tenendo testa a Taylor Fritz nei quarti di finale.