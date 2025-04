Ilveggente.it - Berrettini acchiappatutto: che vantaggio a Montecarlo

Matteoparte con undi non poco conto nel Masters 1000 che si gioca in Costa Azzurra: è questo il vero motivo.Sono lontani i tempi in cui Matteostazionava nelle retrovie del ranking perché concretamente impossibilitato a giocare. Il periodo più buio della sua carriera è finalmente alle spalle e ora come ora non è troppo lontano dal tornare in zone della classifica decisamente più adatte al suo talento e ai suoi standard.: che(LaPresse) – Ilveggente.itSi è già ripreso la top 30, avendo centrato tre quarti di finale nell’ultimo mese e mezzo, ma essere il numero 27 al mondo (scartando i punti di Marrakech, che ha deciso di non difendere, perderà però 6 posizioni) potrebbe non bastargli. Il martello romano rivuole la top ten e la parentesi rossa, che sta ufficialmente per entrare nel vivo, rappresenta un’occasione ghiottissima per l’ex sesto miglior giocatore della classifica Atp.