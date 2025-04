Bernardeschi fa un gol pazzesco in faccia a Messi è un numero di illusionismo | “Tu sei un mago”

Bernardeschi e Messi. Il primo è stato un vero e proprio capolavoro che ha lasciato esterrefatti tutti: in campo, sulle tribune e davanti alla TV. Leggi su Fanpage.it Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile si è disputata Inter Miami-Toronto Fc, conclusasi 1-1 con due gol segnati in una manciata di minuti da. Il primo è stato un vero e proprio capolavoro che ha lasciato esterrefatti tutti: in campo, sulle tribune e davanti alla TV.

