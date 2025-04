Bergamotto Arone | Il comparto è in ginocchio si verifichi l’operato dei due Consorzi

Bergamotto all’ordine del giorno del Consiglio del Consorzio del Bergamotto", dice a chiare lettere Giuseppe Arone, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del Bergamotto e vicepresidente provinciale Copagri. Reggiotoday.it - Bergamotto, Arone: "Il comparto è in ginocchio, si verifichi l’operato dei due Consorzi" Leggi su Reggiotoday.it "Chiedo che venga inserita la discussione sulla grave crisi delall’ordine del giorno del Consiglio delo del", dice a chiare lettere Giuseppe, componente del Consiglio di amministrazione delo dele vicepresidente provinciale Copagri.

Crisi bergamotto, il vicepresidente di Copagri RC: ‘Il comparto è in ginocchio’. Bergamotto in crisi e produttori in ginocchio, Copagri lancia l’allarme. Ne parlano su altre fonti

Bergamotto in crisi e produttori in ginocchio, Copagri lancia l’allarme - Crisi del bergamotto: agrumi invenduti e produttori in ginocchio. La Copagri Reggio Calabria ... il vicepresidente di Copagri Reggio, Giuseppe Arone, che aggiunge: “I coltivatori, infatti ... (cn24tv.it)

Crisi del bergamotto: agrumi invenduti e produttori in ginocchio - le associazioni di categoria e il Consorzio del bergamotto per dichiarare lo stato di crisi e individuare soluzioni concrete a sostegno dei produttori in tempi rapidi. Si tratta di un comparto ... (telemia.it)

Crisi del bergamotto: il convegno a Bova Marina tra crisi di filiera e battaglia per l’IGP - Convegno a Bova Marina sul bergamotto: esperti e produttori uniti per difendere il territorio e rilanciare il settore in difficoltà La crisi del comparto del bergamotto attanaglia il territorio e le ... (citynow.it)