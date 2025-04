Bergamo ritrovato un corpo carbonizzato dentro un’auto andata in fiamma a Clusone

corpo di un uomo carbonizzato è stato rinvenuto attorno alle 3 della notte scorsa dai pompieri all’interno di un’auto andata a fuoco in via Brescia, nella statale che unisce Clusone a San Lorenzo di Rovetta, nella Bergamasca. Il ritrovamento è stato fatto quando i vigili sono intervenuti per sedare le fiamme del veicolo a seguito della segnalazione di un passante: la strada è stata chiusa per consentire i necessari rilievi dei Carabinieri di Clusone e Bergamo. Tutte le ipotesi sono aperte. Ancora in corso le indagini per risalire alle generalità della vittima.L'articolo Bergamo, ritrovato un corpo carbonizzato dentro un’auto andata in fiamma a Clusone proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Bergamo, ritrovato un corpo carbonizzato dentro un’auto andata in fiamma a Clusone Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ildi un uomoè stato rinvenuto attorno alle 3 della notte scorsa dai pompieri all’interno dia fuoco in via Brescia, nella statale che uniscea San Lorenzo di Rovetta, nella Bergamasca. Il ritrovamento è stato fatto quando i vigili sono intervenuti per sedare le fiamme del veicolo a seguito della segnalazione di un passante: la strada è stata chiusa per consentire i necessari rilievi dei Carabinieri di. Tutte le ipotesi sono aperte. Ancora in corso le indagini per risalire alle generalità della vittima.L'articolouninproviene da Il Fatto Quotidiano.

Bergamo, ritrovato un corpo carbonizzato dentro un'auto andata in fiamma a Clusone.

