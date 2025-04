Notizie.com - Bergamo, è stato un omicidio? Trovato corpo privo di vita sulle rive del fiume Serio

Leggi su Notizie.com

Nella tarda mattinata di ieri èildi una donna sul greto del, lasciando tutti senza parole. Ma èun? Le ultime notizie., èundisul(ANSA) Notizie.comSiamo nel territorio di Alzano Lombardo, tragicamente noto per i fatti legati alla pandemia da Coronavirus del 2020, con un cadavere, parzialmente svestito, che ènuto nella parte in secca dei fumi dove si trovano i sassi. Si tratta di una zona accessibile dalla sponda, ma ilera asciutto, segnale che probabilmente eramesso da qualcuno lì e che, almeno negli ultimi giorni, non era venuto a contatto con l’acqua.Alcuni passanti hanno notato ile così allertato i soccorsi con i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che sono intervenuti tempestivamente.