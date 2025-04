Lapresse.it - Bergamo, cadavere di donna sul greto del fiume Serio: s’indaga per omicidio

Ildi unaè stato trovato suldel, ad Alzano Lombardo, in provincia di. La Procura ha aperto un fascicolo pervolontario dopo il ritrovamento domenica mattina deldi unaad Alzano Lombardo neldel. L’inchiesta servirà a svolgere tutti gli accertamenti necessari a spiegare la dinamica della morte, a cominciare dall’autopsia sul corpo, rinvenuto da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione su segnalazione di un passante, che era già stata disposta ieri dalla Procura guidata da Maurizio Romanelli. Sul corpo non sono stati riscontrati segni che possano ricondurre a una morte violenta. L’autopsia è fissata per mercoledì.