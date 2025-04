Lapresse.it - Benko: procura Vienna, no scarcerazione, indagini crac Signa in corso

Trento, 7 apr. (LaPresse) – Renèresterà ancora in custodia preventiva in carcere a. Lo ha deciso il tribunale della capitale austriaca accogliendo le eccezioni dellaanti-corruzione. A quanto si apprende, secondo laper il magnate austriaco ci sarebbe ancora “il forte sospetto di reiterazione del reato, da qui la sussistenza delle ragioni della detenzione”.è in carcere in regime di isolamento dal 23 gennaio sa seguito deldel gruppodi cui era a capo, ma non ha ancora avuto la notifica del capo di imputazione in quanto, stando a quanto riferisce laanti-corruzione della capitale austriaca, “lesono ancora in”.è indagato anche dalla Dda di Trento che sta investigando su un presunto giro di corruzione e appalti addomesticati in cui sono coinvolte 77 persone tra sindaci, politici, imprenditori, professionisti, funzionari pubblici e un ex alto ufficiale dei carabinieri.