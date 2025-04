Beni confiscati alla camorra visita dei ministri Piantedosi e Abodi a San Marcellino e Casapesenna

ministri Piantedosi e Abodi, in visita oggi in provincia di Caserta. Prima tappa a San Marcellino, dove è stata scoperta la prima pietra del futuro centro sportivo polivalente che sorgerà su un bene confiscato, l’ex Euromilk. Il progetto, finanziato con oltre 2 milioni di euro, nell’ambito del PNRR, .L'articolo Beni confiscati alla camorra, visita dei ministri Piantedosi e Abodi a San Marcellino e Casapesenna Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Beni confiscati alla camorra, visita dei ministri Piantedosi e Abodi a San Marcellino e Casapesenna Leggi su Teleclubitalia.it Giornata nel segno della legalità per i, inoggi in provincia di Caserta. Prima tappa a San, dove è stata scoperta la prima pietra del futuro centro sportivo polivalente che sorgerà su un bene confiscato, l’ex Euromilk. Il progetto, finanziato con oltre 2 milioni di euro, nell’ambito del PNRR, .L'articolodeia SanTeleclubitalia.

Piantedosi e Abodi in visita contro la criminalità nel casertano. I ministri Piantedosi e Abodi nei beni confiscati del casertano. Beni confiscati, l'assessore Morcone: "A qualche sindaco danno fastidio" |VIDEO. Beni confiscati alla camorra, l’esempio di Agrorinasce modello di sviluppo della legalità. Castel Volturno, ex immobili della camorra affidati al Comune: è caccia ai fondi. Riutilizzo dei beni confiscati alla camorra, la Campania tra le regioni italiane più virtuose. Ne parlano su altre fonti

Abodi, un impianto sportivo in un bene confiscato alla camorra - "Oggi è una giornata molto importante, che porterà alla realizzazione tra un anno di un nuovo impianto sportivo per migliorare l'offerta per i giovani e ripristinare in qualche modo anche la legalità ... (ansa.it)

Occupavano beni confiscati alla camorra, sgomberata la coppia - Stamattina è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Ann ... (internapoli.it)

Bene confiscato alla camorra, ma era occupato abusivamente dal figlio del vecchio proprietario - A Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno proceduto allo sgombero di un bene confiscato alla camorra, occupato ... (fanpage.it)