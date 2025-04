Benevento verso il Parco delle Streghe | un progetto unico tra arte storia e identità

identità a un territorio magico Il progetto del Parco delle Streghe, proposto dalla Fondazione Terre Magiche Sannite nel convegno del 22 febbraio scorso, . ContinuaL'articolo Benevento verso il Parco delle Streghe: un progetto unico tra arte, storia e identità proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Benevento verso il Parco delle Streghe: un progetto unico tra arte, storia e identità Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Il Sannio stregonico si racconta: il 12 aprile un convegno per fare rete e darea un territorio magico Ildel, proposto dalla Fondazione Terre Magiche Sannite nel convegno del 22 febbraio scorso, . ContinuaL'articoloil: untraproviene da Fremondoweb.

‘Janara’ raddoppia: le streghe di Benevento tornano in centro storico dal 5 al 7 settembre - La città di Benevento si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato al mistero e al mondo delle streghe. Dopo il successo riscosso a marzo, l’evento “Janara” farà ritorno dal 5 al 7 settembr ... (ntr24.tv)

Benevento, Parco delle streghe tra rocca e teatro romano: via ai cantieri prioritari - Il Parco delle Streghe in primis. Ma anche la riqualificazione della centralissima area tra la Rocca dei Rettori e Corso Garibaldi, la creazione di un nuovo percorso d'accesso al Teatro Romano ... (ilmattino.it)

Cultura - Ma non ci saranno troppe streghe in giro? - Qualcuno non ci crederà, ma a Benevento andare a spasso con le streghe, danzare sotto il noce e perfino partecipare ad un processo della Santa Inquisizione potrebbe ancora avverarsi. Basterebbe creder ... (informazione.it)