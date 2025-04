Benessere per gli anziani della casa di riposo Serristori con parrucchieri ed estetiste di Cna

parrucchieri e le estetiste di CNA Arezzo hanno visitato gli ospiti della casa di riposo Serristori di Castiglion Fiorentino, offrendo loro momenti di cura, spensieratezza e attenzione.Un'iniziativa che si inserisce nel cuore delle attività di CNA Benessere Arezzo, impegnata da sempre a.

