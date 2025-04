Ilrestodelcarlino.it - Benedizione pasquale delle case. Tante richieste, mancano i preti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Consiglio pastorale a Savignano nella sala ’Moltiplicazione dei pani’, di fianco alla collegiata di Santa Lucia. All’ordine del giorno le proposte della tradizionalecasa per casa ormai impossibile per la mancanza di. Ha detto il diacono Matteo Gasperoni: "Fino a oggi sono state oltre 400 ledi benedire lenella parrocchia di Santa Lucia. Chi vuole lapuò ancora richiederla in parrocchia e su appuntamento arriva nelleun diacono". Intense le proposte per la settimana della Pasqua. Ha detto don Piergiorgio Farina: "Il venerdì sera prima della domenica di Pasqua faremo una sorta di Via Crucis con le tematiche che sono all’ordine del giorno riguardanti in primis le guerre nel mondo, le morti sul lavoro, le violenze sulle donne, il tema dell’immigrazione.