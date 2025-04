361magazine.com - Belve, la nuova stagione sta tornando: le indiscrezioni

Leggi su 361magazine.com

In onda dal 22 aprileTorna il 22 aprile ladi, programma Rai, condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice, inoltre, ritornerà in onda con uno spin off del programma,Crime, dedicato all’attualità e alle vicende di cronaca.Durante un incontro con RCS ha detto che sarà: «un viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era».Stando a quanto ha scritto Tv Blog, emergono, intanto le primesugli ospiti di questa.Adovrebbero arrivare l’ex attrice hard Milly D’Abbraccio, l’attore Michele Morrone e Raz Degan e si parla per le prossime anche di Federica Pellegrini.Da ormai diverso tempo, il programma della giornalista, è uno dei must del palinsesto Rai.