Bello di Mamma | il nuovo spettacolo di Enrico Brignano arriva al Belvedere di San Leucio

Leggi su Ildenaro.it

in scena a Un’Estate dacon ““di” – Tour Estate 2025. Il comico, showman e attore romano si esibirà venerdì 27 giugno alle ore 21 aldi Sannell’ambito della decima edizione del festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta.I biglietti per assistere allosono già disponibili online su Ticketone e da giovedì 10 aprile ore 11 saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati.«Questi tempi sono complicati, pieni di contraddizioni. Ogni giorno dobbiamo prendere decisioni importanti, cruciali, mentre vorremmo solo tornare bambini, lontani dalle responsabilità», dichiara