Belen Rodriguez e la gaffe di Fabio Fazio | Veramente è morto gelo in studio

Belen Rodriguez. Il conduttore Fabio Fazio è stato protagonista di una gaffe che non è passata inosservata, catalizzando l’attenzione di tutti i social. La situazione è nata da un’interazione inaspettata tra Fazio e la showgirl argentina, che ha lasciato il pubblico senza parole. Scopriamo insieme cosa è accaduto.Un Momento di Ilarità a Che Tempo Che FaDurante l’intervista, Fabio Fazio ha chiesto a Belen se Luciana Littizzetto fosse ancora il suo modello di comicità femminile. La risposta affermativa della showgirl ha dato il via a un momento di pura comicità. Fazio, con un sorriso malizioso, ha invitato Belen a salire sulla sua scrivania, proprio come fa la Littizzetto. Thesocialpost.it - Belen Rodriguez e la gaffe di Fabio Fazio: “Veramente è morto”, gelo in studio Leggi su Thesocialpost.it La domenica del 6 aprile ha regalato un momento di televisione memorabile durante la puntata di Che Tempo Che Fa, grazie all’ospitata di. Il conduttoreè stato protagonista di unache non è passata inosservata, catalizzando l’attenzione di tutti i social. La situazione è nata da un’interazione inaspettata trae la showgirl argentina, che ha lasciato il pubblico senza parole. Scopriamo insieme cosa è accaduto.Un Momento di Ilarità a Che Tempo Che FaDurante l’intervista,ha chiesto ase Luciana Littizzetto fosse ancora il suo modello di comicità femminile. La risposta affermativa della showgirl ha dato il via a un momento di pura comicità., con un sorriso malizioso, ha invitatoa salire sulla sua scrivania, proprio come fa la Littizzetto.

Gaffe in diretta: l'intervista di Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa - Un'intervista che ha messo in luce la spontaneità e l'autoironia di Belen Rodriguez. (notizie.it)

Belen sgrida Fabio Fazio per una gaffe su suo nonno: "Da te non me l’aspettavo". Lui si scusa ma fa peggio - Un momento imbarazzante in diretta a Che Tempo Che Fa: la battuta fuori luogo del conduttore porta alla pronta reazione della showgirl, che risponde a tono. (libero.it)

Che tempo che fa, le pagelle: la gaffe di Fabio Fazio con Belen (5), Usain Bolt in pensione (8), il ritorno di Sangiovanni (9,5) - Che tempo che fa arriva puntuale con una nuova puntata ricca di super ospiti con Fabio Fazio: da Alberto Angela, a Usain Bolt, passando per Belen e il ritorno sulle scene di Sangiovanni. Tra ... (ilmessaggero.it)