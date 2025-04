Belén Rodriguez a Che Tempo che Fa brilla con la collana di diamanti da quasi 50mila euro

Belén Rodriguez è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa: in quanti hanno notato la sua collana scintillante? Ecco chi l'ha firmata e quanto costa. Leggi su Fanpage.it è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di CheChe Fa: in quanti hanno notato la suascintillante? Ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

Belén Rodriguez a Che Tempo che Fa brilla con la collana di diamanti da quasi 50mila euro - Belén Rodriguez è stata tra gli ospiti speciali della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa: in quanti hanno notato la sua collana scintillante? Ecco chi ... (fanpage.it)

Belen spiazza Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: “Me la vedo tutti i giorni” - Belen spiazza Fazio a Che Tempo Che Fa con confessioni inaspettate: cala il gelo in studio dopo lo scambio imbarazzato. Durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sera, domenica ... (msn.com)

Tensione a Che Tempo Che Fa: Belen rimprovera Fazio in diretta, poi sale sulla scrivania - A "Che Tempo Che Fa", Belen Rodriguez ha rimproverato Fabio Fazio per una battuta sul nonno defunto, creando un momento di tensione in diretta ... (rumors.it)