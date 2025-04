Belen gela Fazio | Da te non l' aspettavo

Fazio. L'ospite illustre è la bellissima Belen Rodriguez, che ha superato da pochi mesi i 40 anni. Seduta sulla poltrona del salotto di Fazio, racconta un aneddoto divertente: "Inizio a sentirli questi anni. L'altro giorno ero al telefono e stavo prendendo la bottiglia di latte dal frigo. a un certo punto ho messo il telefono in frigo e continuavo a parlare con la bottiglia del latte. Mi sono accorta dello sbaglio quando non mi rispondeva nessuno dall'altro capo del telefono". A Belen, nonostante gli anni che passano, piace sempre provocare e, quando il conduttore le ricorda il famoso Festival di Sanremo e quel look audace che fece intravedere il tatuaggio della "farfallina" in un punto molto intimo, risponde così: "Farfallina al Festival di Sanremo, chi se la dimentica? Io la vedo tutti i giorni, la saluto, la lavo, faccio lo scrub".

