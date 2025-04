361magazine.com - Belen 2.0: single, rinata e più tagliente che mai

Leggi su 361magazine.com

Nuova vita, nuovo look e nessun uomo tra i piedi. La Rodriguez mette a tacere i gossip e si prende la scenaAddio drammi,brilla di nuovo, ma stavolta da sola. Dimenticate laRodriguez dei tira e molla infiniti, dei titoli strappalacrime e delle love story da copertina: oggi la showgirl argentina è tutta un’altra cosa. Nuovo taglio di capelli, nuova rete, nuovi progetti e — udite udite — nessun fidanzato in vista. “Sonoper la prima volta dopo 20 anni e sto molto bene”, ha dichiarato con un sorriso a 32 denti nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri sera sul Nove.Altro che ritorni di fiamma con Antonino Spinalbese o Stefano De Martino:ha spento ogni chiacchiera con la stessa naturalezza con cui sfoggia il suo nuovo caschetto e sale sul bancone del programma come una Luciana Littizzetto in versione glam.