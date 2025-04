Iodonna.it - BeGood®: lo sportswear tra innovazione e visione olistica

Leggi su Iodonna.it

Chi non amerebbe poter indossare capi che fanno bene alla pelle, al corpo e perciò all’umore?è un athleisure super chic, che fonde estetica e benessere olistico nei suoi capi all’avanguardia. Alla base della collezione primavera estate 2025 c’è un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: Bellessere®. Un neologismo che diventa il manifesto di una nuova femminilità: attiva, in equilibrio tra cura di sé e libertà di movimento.Andrea Abati, fondatore e CEO, e Silvia Previtali, Product Manager e ufficio stile, condividono unachiara a tal proposito: “Abbiamo creato il Bellessere® per offrire unaglobale di benessere.non è solo un capo che si indossa, ma un modo per prendersi cura di sé, ogni giorno, con consapevolezza e bellezza.” Vestirsi, per, non è solo una questione di stile.