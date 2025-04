Beautiful streaming replica puntata 7 aprile 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J. è incerto sul da farsi: rivelare ai genitori ciò che sta accadendo a Eric oppure salvaguardare il segreto del nonno? R.J. confida il suo conflitto a Luna, e tra i due sembra nascere una simpatia o forse qualcosa di più. Dopo aver lavorato con Eric ai modelli della loro collezione, e avendo assistito al suo strano comportamento sopra le righe, R.J. rimane solo con Donna e, insospettito e preoccupato, la incalza finché non viene a sapere che il nonno potrebbe soffrire di TIA, piccoli ictus che potrebbero essergli fatali in qualunque momento. Intanto, Deacon e Sheila festeggiano il loro fidanzamento e si chiedono come reagiranno le loro famiglie alla notizia del loro prossimo matrimonio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

