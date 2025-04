Bayern Monaco Musiala out Kompany si affida a Muller | rottamato dai bavaresi ma leader in Champions

Bayern Monaco, Thomas Muller da rottamato a leader: sarà lui a guidare i bavaresi nella doppia sfida contro l’Inter, ma a fine stagione sarà addio Il Bayern Monaco può tirare un mezzo sospiro di sollievo: nessun nuovo infortunio nelle ultime 24 ore in vista della sfida con l’Inter. Kane e Goretzka saranno della partita, nonostante . Calcionews24.com - Bayern Monaco, Musiala out, Kompany si affida a Muller: rottamato dai bavaresi, ma leader in Champions Leggi su Calcionews24.com , Thomasda: sarà lui a guidare inella doppia sfida contro l’Inter, ma a fine stagione sarà addio Ilpuò tirare un mezzo sospiro di sollievo: nessun nuovo infortunio nelle ultime 24 ore in vista della sfida con l’Inter. Kane e Goretzka saranno della partita, nonostante .

Bayern, che botta: Musiala fuori almeno 8 settimane. Bayern Monaco, infortunio anche per Musiala: out contro l'Inter in Champions League?. Musiala, infortunio a 4 giorni da Bayern-Inter di Champions League: le news. Inter: il Bayern Monaco perde anche Musiala, uscito a braccia. È il settimo infortunio, Eberl: "Out in Champions". Surreale Bayern, dopo Musiala è allarme Kane per l'Inter: "Così è frustrante". Musiala out per Bayern Monaco-Inter. Il DS Eberl: "Martedì non ci sarà. Ma anche senza lui possiamo vincere". Ne parlano su altre fonti

Inter: il Bayern Monaco perde anche Musiala, uscito a braccia. È il settimo infortunio, Eberl: "Out in Champions" - Il Bayern Monaco perde per infortunio anche Jamal Musiala e la lunga lista di infortuni per Vincent Kompany non accenna a fermarsi. Il ... (msn.com)

Bayern, ma questa è una maledizione: anche Musiala va ko! Contro l'Inter senza sei giocatori - Brutta notizia per il tecnico dei bavaresi Kompany, che nell'andata dei quarti di Champions dovrà già fare a meno di Neuer, Upamecano, Ito. Davies, Pavlovic e Coman ... (msn.com)

Musiala out per Bayern Monaco-Inter. Il DS Eberl: "Martedì non ci sarà. Ma anche senza lui possiamo vincere" - È da escludere la presenza di Jamal Musiala almeno per il match di martedì sera dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter. L'attaccante della formazione bavarese, uscito per infortunio nel corso de ... (informazione.it)