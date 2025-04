Bayern Monaco Kompany | All’Inter è difficile segnare 4-5 gol? Anche al Leverkusen lo era

Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida d’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter (domani, martedì, alle 21). Dal possibile impiego di Müüller alla rosa falcidiata dagli infortuni, passando per i punti di forza dei nerazzurri: vi proponiamo un estratto delle sue considerazioni.Leggi Anche: Sul Bayern si abbattono gli occhi secchi di Inzaghi: dieci infortunati, Anche Musiala, forse Harry KaneBayern Monaco, le parole di Kompany in vista della sfida di Champions contro l’InterDi seguito la conferenza stampa tenuta quest’oggi da Kompany:Che ruolo ha avuto nella decisione su Müller? Domani giocherà?«La cosa più importante è la preparazione alla partita con l’Inter, questa decisione va rispettata. La carriera di una leggenda come lui è così grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma alla fine il mio ruolo è di prepararci alla prossima partita. Ilnapolista.it - Bayern Monaco, Kompany: «All’Inter è difficile segnare 4-5 gol? Anche al Leverkusen lo era» Leggi su Ilnapolista.it Vincent, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa per parlare in vista della sfida d’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter (domani, martedì, alle 21). Dal possibile impiego di Müüller alla rosa falcidiata dagli infortuni, passando per i punti di forza dei nerazzurri: vi proponiamo un estratto delle sue considerazioni.Leggi: Sulsi abbattono gli occhi secchi di Inzaghi: dieci infortunati,Musiala, forse Harry Kane, le parole diin vista della sfida di Champions contro l’InterDi seguito la conferenza stampa tenuta quest’oggi da:Che ruolo ha avuto nella decisione su Müller? Domani giocherà?«La cosa più importante è la preparazione alla partita con l’Inter, questa decisione va rispettata. La carriera di una leggenda come lui è così grande e bisogna portare rispetto, è un grande tema ma alla fine il mio ruolo è di prepararci alla prossima partita.

