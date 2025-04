Inter-news.it - Bayern Monaco, Kane presente all’allenamento! Assente un altro attaccante

A poco più di 24 ore dalla sfida d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l’Inter, ilè sceso in campo per allenarsi alla vigilia.regolarmente Harryche ha smaltito il problema alla caviglia, manca però unche per certo salterà la sfida con i nerazzurri. GIOCATORI PRESENTI – Alle 14 è iniziata la seduta di rifinitura all’Allianz Arena, sotto lo sguardo attento di Vincent Kompany e del suo staff. Presenti regolarmente in campo Harrye Leon Goretzka, entrambi reduci da piccoli problemi fisici che avevano fatto temere per la loro disponibilità. L’inglese ha completamente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata due settimane fa, mentre il centrocampista tedesco ha smaltito l’affaticamento alla schiena: entrambi saranno regolarmente titolari domani sera contro i nerazzurri.