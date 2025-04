Bayern Monaco-Inter un ex accompagnerà Inzaghi in conferenza stampa

conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter. Svelato il nome del giocatore, che accompagnerà Inzaghi in sala stampa. Si tratta di un ex bavarese.IL GIOCATORE – Vigilia di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 all’Allianz Arena. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’Inter alle 12), oggi parleranno in conferenza stampa i due allenatori, che saranno accompagnati da un giocatore per parte. Quanto a Simone Inzaghi (vedi orario conferenza stampa), sarà accompagnato da uno dei due ex bavaresi in campo domani all’Allianz Arena: ossia Yann Sommer. L’altro è ovviamente Benjamin Pavard. Il portiere ha giocato appena sei con la maglia dei tedeschi, nel 2023, ma gli sono bastati per riuscire a vincere il suo primo unico campionato tedesco in carriera. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, un ex accompagnerà Inzaghi in conferenza stampa Leggi su Inter-news.it Oggidi vigilia di. Svelato il nome del giocatore, chein sala. Si tratta di un ex bavarese.IL GIOCATORE – Vigilia di, andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 all’Allianz Arena. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’alle 12), oggi parleranno ini due allenatori, che saranno accompagnati da un giocatore per parte. Quanto a Simone(vedi orario), sarà accompagnato da uno dei due ex bavaresi in campo domani all’Allianz Arena: ossia Yann Sommer. L’altro è ovviamente Benjamin Pavard. Il portiere ha giocato appena sei con la maglia dei tedeschi, nel 2023, ma gli sono bastati per riuscire a vincere il suo primo unico campionato tedesco in carriera.

