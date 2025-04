Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, un dubbio per Inzaghi. Dimarco: 2 opzioni – Sky

si giocherà domani 8 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Arena: di seguito le ultime sulla formazione nerazzurra.LA SITUAZIONE –è una sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale ha concentrato la sua attenzione sul principalerelativo all’11 titolare dei nerazzurri per il match contro i tedeschi: «Perdobbiamo capire soltanto se sarà schierato titolare oppure no. Diverso il discorso per Bastoni, la cui presenza oggi in gruppo rasserena tutti quanti. A sinistra, dunque, vi è ilprincipale riguardo l’11 cheschiererà domani. Aspettiamo le parole diper poter sciogliere questo nodo, che riguarda esclusivamente come apparirà la fascia sinistra dei nerazzurri contro i tedeschi».