Bayern Monaco-Inter è la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League per la squadra di Inzaghi: scopri come vederla in diretta tv e LIVE streaming. Si gioca martedì 8 aprile all’Allianz Arena di Monaco: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.Partita in programmaBayern Monaco-Inter, andata quarti di finale UEFA Champions League 2024-2025.dove e quando si gioca Bayern Monaco-InterAllianz Stadium, Monaco, martedì 8 aprile ore 21.00.Come seguire Bayern Monaco-Inter IN direttaSe ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la diretta con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, quarto di finale di Champions League: dove vederla in diretta tv e streaming Leggi su Inter-news.it è la partita di andata dei quarti didi UEFAper la squadra di Inzaghi: scopri comeintv e LIVE. Si gioca martedì 8 aprile all’Allianz Arena di: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it.Partita in programma, andata quarti diUEFA2024-2025.e quando si giocaAllianz Stadium,, martedì 8 aprile ore 21.00.Come seguireINSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE, seguila su-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito lacon tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

