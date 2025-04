Sport.periodicodaily.com - Bayern Monaco-Inter: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2024/2025. Trasferta complicata per i nerazzurri visto il valore dell’avversario che, però, in questo momento non è al massimo della forma e dunque sarebbe opportuno approfittarne. Bayersi giocherà martedì 8 aprile 2025 alle ore 21 presso l’Allianz Arena.BAYER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bavaresi sono giunti a questo punto della competizione disputando una fase a gironi non all’altezza delle aspettative con 15 punti, per poi riprendersi ai playoff, eliminando il Celtic, e agli ottavi dove hanno eliminato i rivali del Bayer Leverkusen in virtù del 3-0 in casa e del 2-0 in trasferta. In campionato la squadra di Kompany si sta avviando alla conquista dell’ennesimo titolo con sei punti di vantaggio sulla seconda.