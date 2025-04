Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione: Inzaghi sceglie a sinistra!

Leggi su Inter-news.it

Domani, alle ore 21.00, si giocherà il match di andata del quarto di finale di Champions League. Di seguito lascelta da Simoneper.MATCH –verrà giocata dai nerazzurri domani sera alle ore 21.00. La prima sfida tra le due compagini si giocherà in casa dei bavaresi. I tedeschi sono costretti a fare la conta dei disponibili in difesa per via dei numerosi infortuni. La squadra allenata da Vincent Kompany rimane ugualmente una corazzata, soprattutto se si guarda ladeldal centrocampo a salire. Simonepuò contare fortunatamente su alcuni rientri come quello di Alessandro Bastoni. Il difensore, pur essendo reduce dall’infortunio nell’ultima di campionato contro il Parma, sembra avere più chance per una maglia da titolare rispetto all’altro non al 100% Federico Dimarco.