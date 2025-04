Bayern Monaco-Inter la probabile formazione di Kompany nonostante le assenze

Bayern Monaco si prepara ad affrontare l’Inter domani sera all’Allianz Arena (ore 21) per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I bavaresi arrivano alla sfida con qualche incertezza legata agli infortuni, ma con le idee chiare riguardo la probabile formazione, che resta fortissima e all’altezza della competizione. nonostante LE assenze – L’ultima tegola è arrivata con l’infortunio muscolare di Jamal Musiala, uscito malconcio dalla sfida vinta contro l’Augsburg. Il giovane talento tedesco si unisce così a una lista di indisponibili che comprende nomi pesanti come Manuel Neuer, De Ligt e Hiroki Ito. nonostante ciò, l’allenatore Vincent Kompany, dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1, puntando su esperienza, qualità e duttilità dei grandi giocatori in campo. La probabile formazione vede Urbig tra i pali, con Laimer adattato nel ruolo di terzino destro, affiancato in difesa da Dier, Kim e Stanisic. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, la probabile formazione di Kompany nonostante le assenze Leggi su Inter-news.it Ilsi prepara ad affrontare l’domani sera all’Allianz Arena (ore 21) per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I bavaresi arrivano alla sfida con qualche incertezza legata agli infortuni, ma con le idee chiare riguardo la, che resta fortissima e all’altezza della competizione.LE– L’ultima tegola è arrivata con l’infortunio muscolare di Jamal Musiala, uscito malconcio dalla sfida vinta contro l’Augsburg. Il giovane talento tedesco si unisce così a una lista di indisponibili che comprende nomi pesanti come Manuel Neuer, De Ligt e Hiroki Ito.ciò, l’allenatore Vincent, dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1, puntando su esperienza, qualità e duttilità dei grandi giocatori in campo. Lavede Urbig tra i pali, con Laimer adattato nel ruolo di terzino destro, affiancato in difesa da Dier, Kim e Stanisic.

Bayern-Inter probabili formazioni, la sfortuna si è abbattuta sui tedeschi. Inzaghi con i migliori. Kane e Goretzka ok, le ultime news sul Bayern Monaco. Kane e Goretzka ce la fanno? La probabile formazione del Bayern Monaco contro l'Inter. Bayern Monaco in emergenza verso i quarti: ecco il probabile undici anti-Inter. Gestione Lautaro, Dumfries stop lungo, Dimarco... Chi recupera tra Parma e Bayern Monaco. Bayern choc, anche Kane ko, Muller dice addio: contro l'Inter giocherebbe così. Ne parlano su altre fonti

Bayern Monaco-Inter: probabili formazioni, orario, arbitro, precedenti e dove vederla in tv e streaming - Torna la Champions League e iniziano i quarti di finale che vedranno l'Inter contro il Bayern Monaco. La squadra di Simone Inzaghi si è bloccata inaspettatamente a Parma e ora vuole ... (msn.com)

Bayern Monaco, la probabile formazione contro l’Inter - La probabile formazione di Vincent Kompany per l'andata dei quarti di Champions League contro l'Inter di Inzaghi ... (gianlucadimarzio.com)

Bayern Monaco-Inter (Champions League): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)