Calcionews24.com - Bayern Monaco Inter, Kompany in conferenza stampa: «Infortuni? Non cambia l’obiettivo! Loro ben organizzati. Ecco chi gioca»

Leggi su Calcionews24.com

in: «? Nonbenchi» Vincent, tecnico del, ha parlato nella classicadi vigilia in occasione della sfida contro l’, valida per i quarti di finale di Champions League MULLER – «La cosa più importante è la preparazione .