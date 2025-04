Calciomercato.it - Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Tante assenze anche per noi. E’ un film già visto”. Sommer: “Servirà coraggio”

Vigilia di Champions League in casa nerazzurra: domani sera la sfida dell’Allianz Arena contro i bavaresi. Le dichiarazioni del tecnicoista L’alla provanel primo round dei quarti di Champions League, in programma domani sera nella tana dei bavaresi.Simonein conferenza stampa – Calciomercato.itlenelle fila della squadra di Kompany, mai nerazzurri si presenteranno alla sfida con qualche defezione e dove spicca soprattutto il forfait di Dumfries, che salteràil match di ritorno. In compenso Simonerecupera Bastoni, mentre rimane qualche dubbio sulla presenza dal primo minuto di Dimarco, che ha svolto un lavoro personalizzato nella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile: in preallarme c’è Carlos Augusto.L’allenatore piacentino, insieme all’ex della sfida Yannvengono in conferenza stampa per presentare la sfida dell’Allianz Arena.