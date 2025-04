Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Inzaghi può sorridere: Bastoni c’è! Solo 3 assenti per la trasferta bavarese

Leggi su Internews24.com

di Redazionepuòc’è!per la. Il punto da Appiano GentileAd Appiano Gentile sono pronti a tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche di Alessandro, il quale aveva fatto preoccupare i tifosi perché, dopo esser stato sostituito con il Parma, si è accomodato in panchina col ghiaccio sul ginocchio: come rassicura la Gazzetta dello Sport, il difensore sarà regolarmente a disposizione per. Simonedovrà fare a meno di soli 3 infortunati per l’andata dei quarti di finale di Champions League.– «Ieri ad Appiano i reduci dalla delusione di Parma hanno fatto una sessione defaticante, i subentrati e il resto della compagnia hanno ovviamente spinto di più.