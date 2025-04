Bayern Monaco-Inter Inzaghi fa il punto sugli infortunati alla vigilia!

alla vigilia di Bayern Monaco-Inter è necessario tracciare il quadro degli infortunati e dei disponibili nerazzurri. A farlo è proprio Simone Inzaghi, che lancia alcune indicazioni sull’impiego di alcuni giocatori.INDICAZIONI – Un Simone Inzaghi piuttosto infastidito dalle critiche ricevute dopo il pareggio di Parma risponde per le rime ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio. L’allenatore nerazzurro, che si prepara ad affrontare Vincent Kompany per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha avuto la possibilità di fare luce sulle ultime scelte di campo. Scelte prese, ovviamente, dovendo tenere in considerazione la condizione fisica di una serie di calciatori. Proprio sugli infortuni nerazzurri si sofferma Inzaghi alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, aggiornando su chi sarà a disposizione e come verrà impiegato. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, Inzaghi fa il punto sugli infortunati alla vigilia! Leggi su Inter-news.it diè necessario tracciare il quadro deglie dei disponibili nerazzurri. A farlo è proprio Simone, che lancia alcune indicazioni sull’impiego di alcuni giocatori.INDICAZIONI – Un Simonepiuttosto infastidito dalle critiche ricevute dopo il pareggio di Parma risponde per le rime ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio. L’allenatore nerazzurro, che si prepara ad affrontare Vincent Kompany per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha avuto la possibilità di fare luce sulle ultime scelte di campo. Scelte prese, ovviamente, dovendo tenere in considerazione la condizione fisica di una serie di calciatori. Proprioinfortuni nerazzurri si soffermadi, aggiornando su chi sarà a disposizione e come verrà impiegato.

Bayern Monaco-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e precedenti. Inzaghi: "Bayern tra i favoriti, ce la giocheremo". Kompany vede l'Inter: "Troppi infortuni? Vogliamo creare problemi a Inzaghi". Inter, Inzaghi ha i nervi a fior di pelle: che polemica con i giornalisti alla vigilia del Bayern Monaco. Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni di Champions: Inzaghi con Lautaro-Thuram, Müller titolare. Bayern Monaco-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi | LIVE. Ne parlano su altre fonti

Inter, Inzaghi: «Il Bayern Monaco è tra i favori per la Champions, ma noi vogliamo creargli dei problemi» - Due pareggi nelle prime due gare di aprile, ma ora l’Inter vuole tornare al successo e vuole farlo in Champions nell’andata dei quarti di finale in casa del Bayern Monaco. (msn.com)

Inter, Inzaghi ha i nervi a fior di pelle: che polemica con i giornalisti alla vigilia del Bayern Monaco - Le critiche piovute sull'Inter dopo il pareggio di Parma hanno fatto infuriare Inzaghi: dito puntato contro i giornalisti alla vigilia del Bayern Monaco. (sport.virgilio.it)

Bayern Monaco-Inter, Inzaghi fa il punto sugli infortunati alla vigilia! - Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter è necessario tracciare il quadro degli infortunati e dei disponibili nerazzurri. A farlo è proprio Simone Inzaghi, che - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)