Internews24.com - Bayern Monaco Inter, il punto sugli infortunati: i nerazzurri con tanti acciacchi in vari reparti. Ecco la situazione

di Redazione, come i tedeschi, anche isi presenteranno conin: ilSe ilha parecchi giocatori, anche l’di Simone Inzaghi arriva ai quarti di finale di Champions League con diverse problematiche fisiche in. Di seguito, un aggiornamento dellariportato dal Corriere dello Sport.IL– «A differenza di altri, Bastoni il suo sostituto ce l’ha, ovvero Carlos Augusto. Ma se dovesse giocare il brasiliano, poi si complicherebbero altre possibili rotazioni. Nell’, infatti, ci sono diversi elementi acciaccati o reduci da infortuni, che non hanno totale autonomia. Si può chiedere lo sforzo a qualcuno, ma non sempre. Emblematico in questo senso il caso di Darmian, rientrato proprio con l’Udinese dopo uno stop di poco più di un mese e, con Dumfries fermo ai box, poi titolare per tre gare consecutive, le ultime due fino al 90’.