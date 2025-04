Bayern Monaco-Inter il pronostico di Champions League | DC e chicca Multigol

Champions League: all’Allianz Arena si disputerà il match tra Bayern Monaco e Inter, calcio d’inizio ore 21:00. I tedeschi partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.97, mentre il pareggio e il successo dei nerazzurri sono dati rispettivamente a 3.45 e 3.70. Come arrivano al match Bayern Monaco e InterIl Bayern Monaco ha superato il Bayer Leverkusen nel derby tedesco agli ottavi di finale, ma deve fronteggiare una vera e propria emergenza infortuni. Contro l’Inter non ci saranno Neuer, Alphonso Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala. Sololaroma.it - Bayern Monaco-Inter, il pronostico di Champions League: DC e chicca Multigol Leggi su Sololaroma.it Dopo un intenso weekend nei vari campionati in giro per l’Europa, tornano finalmente protagoniste le tre competizioni europee. Domani, martedì 8 aprile, sono in programma le prime due partite dei quarti di finale di: all’Allianz Arena si disputerà il match tra, calcio d’inizio ore 21:00. I tedeschi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.97, mentre il pareggio e il successo dei nerazzurri sono dati rispettivamente a 3.45 e 3.70. Come arrivano al matchIlha superato il Bayer Leverkusen nel derby tedesco agli ottavi di finale, ma deve fronteggiare una vera e propria emergenza infortuni. Contro l’non ci saranno Neuer, Alphonso Davies, Upamecano, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala.

L’Inter prova il colpo contro il Bayern Monaco: il pronostico di DDD. quote Bayern Monaco Inter: il pronostico sui tedeschi. Bayern Monaco-Inter (Champions League): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico. Champions League, il pronostico di Bayern Monaco-Inter: la X al primo tempo supera il raddoppio. Inter-Bayern Monaco: pronostici e quote dei quarti di Champions. Inter-Bayern Monaco, chi passa il turno secondo l’ALGORITMO. Ne parlano su altre fonti

L’Inter prova il colpo contro il Bayern Monaco: il pronostico di DDD - L'Inter affronta il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League: il pronostico della sfida. (derbyderbyderby.it)

Pronostico Bayern Monaco-Inter: formazioni, quote, guida tv e scommesse andata quarti di finale Champions League - Pronostico Bayern Monaco-Inter 8 aprile 2025. Quote, formazioni, guida tv e scommesse andata quarti di Champions League del 8 aprile 2025. (betitaliaweb.it)

Bayern Monaco-Inter (Champions League): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)