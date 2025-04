Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, doppia sfida in attacco! I numeri – TS

Leggi su Inter-news.it

Domani sera, all’Allianz Arena didi Baviera, non sarà solo, ma anche Harry Kane e Lautaro Martinez, scrive Tuttosport.è unanella, scrive Tuttosport. Significa anche Harry Kane contro Lautaro Martinez. L’attaccante inglese, che ha rischiato l’infortunio contro l’Augsburg, ha lavorato comunque in gruppo e che sarà a disposizione di Kompany così come Leon Goretzka. Nonostante la presenza di Kane, il rischio che non sia al 100% è alto. Stessa cosa potrebbe succedere all’, con Lautaro Martinez non brillantissimo e appena rientrato da un infortunio di quasi venti giorni. Dopo l’ora di gioco abbondante al Tardini e il cambio concordato, adesso Lautaro Martinez vorrà fare la gara della vita e magari portare a casa un gol contro il