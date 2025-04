Bayern Monaco Inter con Musiala ai box Kompany si affida a Muller | la bandiera lascerà i bavaresi dopo il Mondiale per Club

Bayern Monaco Inter, con Musiala ai box Kompany si affida a Muller: la bandiera dei bavaresi lascerà il Club dopo il MondialeLa lunga lista degli infortunati del Bayern Monaco non si è ulteriormente allungata in questi ultimi giorni che avvicinano la squadra di Vincent Kompany alla gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Kane e Goretzka ci saranno. Muller è pronto a sostituire l'infortunato Musiala. La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sul curioso destino della leggenda del Club tedesco, il quale nei giorni scorsi ha annunciato che dirà addio al termine del Mondiale per Club.Bayern Monaco Inter – «Gli scongiuri dei tifosi del Bayern sembrano iniziare a fare effetto, visto che nelle ultime 24 ore nessun nome nuovo si è aggiunto alla lunga lista degli infortunati.

