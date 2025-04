Bayern Monaco Inter Bergomi | Ecco cosa dovranno fare i nerazzurri per mettere in difficoltà la squadra di Kompany…

Bayern Monaco Inter, Bergomi: «Ecco cosa dovranno fare i nerazzurri per mettere in difficoltà la squadra di Kompany.» Le parole dello ZioIntervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha parlato cosi della sfida di domani tra Bayern Monaco e Inter:LE PAROLE- «Il Bayern viene ad aggredirti molto alto con con coraggio: ha tanta gente da uno contro uno e attacco alla profondità. Nella loro uscita devi avere coraggio e andare a prenderli: sono queste le situazioni in cui possono soffrire, ma devi andare a prenderli con coraggio. L'Inter non ha i giocatori da uno contro uno, deve andare con il possesso e con tanti giocatori oltre la palla: è Dumfries che ti dà maggiormente profondità. L'Inter dovrà avere coraggio di palleggiare nella propria metà campo e attrarli: se lanci diretto fatichi, se vai col palleggio puoi trovare la giocata.

ULTIM’ORA – Inter, Bastoni in gruppo: ci sarà contro il Bayern! Le ultime su Dimarco - Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Alessandro Bastoni. Gli aggiornamenti Andrea Agostinelli 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 12:21) Buone notizie in casa Inter ... (informazione.it)