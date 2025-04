Bayern Laimer | Inter tra le più forti d’Europa

Laimer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match d’andata contro l’Inter. Il centrocampista del Bayern Monaco ha mostrato grande rispetto per i nerazzurri, ma anche consapevolezza nei mezzi della sua squadra, nonostante l’emergenza infortuni.“Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa – ha dichiarato Laimer –. L’Inter difende bene, costruisce con qualità e sa essere pericolosa. Ma anche noi sappiamo far male. Sono i quarti di Champions League, le partite che tutti sognano di giocare. Vogliamo divertirci e partire con il piede giusto”.Il Bayern arriva alla sfida senza pedine importanti, soprattutto in difesa, ma Laimer non vuole sentir parlare di alibi: “Sappiamo degli infortuni, ma non cerchiamo scuse. Dobbiamo presentarci come squadra, uniti. Ilnerazzurro.it - Bayern, Laimer: “Inter tra le più forti d’Europa” Leggi su Ilnerazzurro.it Accanto al tecnico Vincent Kompany, anche Konradha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match d’andata contro l’. Il centrocampista delMonaco ha mostrato grande rispetto per i nerazzurri, ma anche consapevolezza nei mezzi della sua squadra, nonostante l’emergenza infortuni.“Affrontiamo una delle squadre più– ha dichiarato–. L’difende bene, costruisce con qualità e sa essere pericolosa. Ma anche noi sappiamo far male. Sono i quarti di Champions League, le partite che tutti sognano di giocare. Vogliamo divertirci e partire con il piede giusto”.Ilarriva alla sfida senza pedine importanti, soprattutto in difesa, manon vuole sentir parlare di alibi: “Sappiamo degli infortuni, ma non cerchiamo scuse. Dobbiamo presentarci come squadra, uniti.

