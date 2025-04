Ilnerazzurro.it - Bayern, Kompany: “Inter top, cercheremo di crearle problemi. Infortuni? Niente alibi”

All’Allianz Arena è scattato il conto alla rovescia per l’andata dei quarti di finale di Champions League traMonaco e. I bavaresi si preparano a una sfida cruciale in piena emergenza, con una lunga lista di indisponibili che complica i piani di Vincent. Il tecnico, però, non cerca scuse e invita a guardare avanti.“Siamo in una situazione difficile, ma siamo in Champions League e dobbiamo concentrarci sul presente, non sul passato – ha dichiarato in conferenza stampa –. I giocatori disponibili si sono sempre allenati al massimo e daranno tutto in campo. Ho fiducia in loro, non voglio cambiare obiettivi o strategie”.L’assenza pesante di Jamal Musiala impone scelte alternative. “Anche Gnabry ha fatto parte del nostro percorso, tutti hanno avuto un ruolo. Serve impegno, non basta solo il talento – ha proseguito–.