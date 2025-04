Bayern Inter straordinari per Darmian? Tutto dipenderà da un fattore E su Pavard…

Bayern Inter, Darmian costretto agli straordinari nel match contro i tedeschi? Tutto dipenderà da un fattore specifico. E su Pavard.Martedì sarà tempo di Bayern Inter, si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League in una cornice prestigiosa che è quella dell’Allianz Arena. I tedeschi arrivano falcidiati dagli infortuni ma i nerazzurri non se la passano meglio. Tra tutti Darmian, acciaccato che potrebbe essere costretto agli straordinari. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.SITUAZIONE Inter – «A differenza di altri, Bastoni il suo sostituto ce l’ha, ovvero Carlos Augusto. Ma se dovesse giocare il brasiliano, poi si complicherebbero altre possibili rotazioni. Nell’Inter, infatti, ci sono diversi elementi acciaccati o reduci da infortuni, che non hanno totale autonomia. Internews24.com - Bayern Inter, straordinari per Darmian? Tutto dipenderà da un fattore. E su Pavard… Leggi su Internews24.com di Redazionecostretto aglinel match contro i tedeschi?da unspecifico. E su Pavard.Martedì sarà tempo di, si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League in una cornice prestigiosa che è quella dell’Allianz Arena. I tedeschi arrivano falcidiati dagli infortuni ma i nerazzurri non se la passano meglio. Tra tutti, acciaccato che potrebbe essere costretto agli. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.SITUAZIONE– «A differenza di altri, Bastoni il suo sostituto ce l’ha, ovvero Carlos Augusto. Ma se dovesse giocare il brasiliano, poi si complicherebbero altre possibili rotazioni. Nell’, infatti, ci sono diversi elementi acciaccati o reduci da infortuni, che non hanno totale autonomia.

CdS - Bastoni sta bene, straordinari per Darmian: Pavard eventuale soluzione a destra - Sospiro di sollievo in casa Inter: Bastoni sta bene, per lui solo un leggero affaticamento. Come conferma il Corriere dello Sport, corretta la precauzione del cambio a Parma, ma ora ... (msn.com)

Tanti acciacchi, Darmian agli straordinari. Tutto dipende da Bastoni. E c’è la soluzione Pavard - Se il Bayern Monaco è fortemente incerottato, anche l'Inter si presenta alla sfida dei quarti di finale di Champions con tanti acciacchi ... (fcinter1908.it)

Inter verso il Bayern: Dimarco a parte, recupera Bastoni. Le ultime sulla formazione - "Non mancano ottimismo e fiducia sul fatto che domani sera sia regolarmente in campo contro il Bayern, ma la certezza assoluta ancora non può esserci. Ieri, il difensore ha… Leggi ... (informazione.it)