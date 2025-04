Bayern-Inter Sky Amazon Tv8 Canale 5? Dove vederla in tv e streaming

Inter scende in campo all’Allianz Arena di Monaco per affrontare il Bayern nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida di prestigio, con in palio l’accesso alla semifinale contro la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund (in programma mercoledì 9 aprile).La partita sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer, assistito da Stephane De Almeida e Jonas Enrico. Il quarto uomo sarà Lukas Faehndrich, mentre al VAR opereranno Fedayi San e l’olandese Pol van Boekel.Bayern-Inter Dove vederla in tv e streamingLa sfida sarà trasmessa in esclusiva su:Sky Sport Uno (Canale 201)Sky Sport 4K (Canale 213)Sky Sport (Canale 252)In streamingSky Go (per abbonati Sky)NOW, attivando il “Pass Sport”La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Leggi su Ilnerazzurro.it Martedì 8 aprile 2025, alle ore 21:00, l’scende in campo all’Allianz Arena di Monaco per affrontare ilnella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida di prestigio, con in palio l’accesso alla semifinale contro la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund (in programma mercoledì 9 aprile).La partita sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer, assistito da Stephane De Almeida e Jonas Enrico. Il quarto uomo sarà Lukas Faehndrich, mentre al VAR opereranno Fedayi San e l’olandese Pol van Boekel.in tv eLa sfida sarà trasmessa in esclusiva su:Sky Sport Uno (201)Sky Sport 4K (213)Sky Sport (252)InSky Go (per abbonati Sky)NOW, attivando il “Pass Sport”La telecronaca è affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

