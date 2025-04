Bayern-Inter probabili formazioni | tedeschi con tanti infortuni Inzaghi con Lautaro e Thuram

Milano, 7 aprile 2025 – Tour de force per l'Inter. La corsa alle tre competizioni vede un aprile denso di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono martedì sera a Monaco di Baviera contro il Bayern nell'andata dei quarti di Champions, poi sabato la sfida di campionato a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo il ritorno contro i bavaresi e a seguire altri tre big match con il Bologna al Dall'Ara il giorno di Pasqua, il derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan il 23 e infine l'aprile di fuoco si chiude ancora a San Siro contro la Roma di Ranieri. Insomma, servirà l'apporto di tutti gli effettivi a disposizione di Inzaghi per reggere l'urto. Già nel weekend l'Inter ha lasciato sul piatto due punti sanguinosi a Parma e il Napoli resta concorrente ostico fino alla fine, poi c'è la pesante assenza di Denzel Dumfries, che in stagione aveva tolto parecchie castagne dal fuoco, e il calendario propone avversari di alto rango.

