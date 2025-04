Internews24.com - Bayern Inter, Kompany tira un sospiro di sollievo. Recuperato un big

di Redazioneundiun big in vista della serata di Champions LeagueManca sempre meno aMonaco, i tedeschi arrivano all’appuntamento di Champions League con numerose assenze mapuò sorridere perché recupera un big. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport. RECUPERO KANE – «Dopo le ultime tegole, domenica di buone notizie per Vincent. Si sono allenati a porte chiuse con la squadra sia Harry Kane che Leon Goretzka. Il capocannoniere inglese della Bundesliga (34 reti in tutte le competizioni, 10 in Champions) ha smaltito il duro colpo alla caviglia destra da parte di Zesinger nel derby vinto venerdì ad Augsburg (3-1). “È stato curato con applicazioni di ghiaccio e bendaggio rigido. Ho sentito un dolore come se mi avessero distrutto l’articolazione, meno male che è passato perché contro l’voglio esserci assolutamente”, ha detto ieri Kane.