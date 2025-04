Sport.quotidiano.net - Bayern-Inter, Inzaghi: "Loro i favoriti per la Coppa. Sappiamo cosa serve in campo"

Milano, 7 aprile 2025 – Simonee Yann Sommer parlano in conferenza stampa della sfida di domani sera alle 21 all'Allianz Arena traMonaco e, andata dei quarti di finale di Champions League. "Credo che ilsia la favorita per la vittoria finale assieme al Real Madrid - dice il tecnico -. I ragazzi sannoabbiamo fatto per essere qui. Si affronteranno due ottime squadre che hanno ampiamente meritato di essere qui. Entrambe hanno tante assenze, come ci sono in tantissime altre squadre in questo momento. Dovremo essere squadra per tutta la gara perché qui abbiamo già giocato ed è uno stadio molto difficile. Rispetto al confronto di due anni e mezzo fa siamo cresciuti notevolmente, resta il divario del budget che è chiaro. Real ehanno introiti differenti, ma si guarda ale nelle prime otto della regular season abbiamo fatto meglio di".