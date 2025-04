Davidemaggio.it - Battiti Live torna con Ilary Blasi e Alvin

Perè tempo di The Couple, al via questa sera, e in estate tornerà al timone di. Doppietta su Canale 5 per la conduttrice, dunque, che dopo il reality si ritufferà ‘nel cuore della musica’ dello show musicale targato Radio Norba.Con lei, come lo scorso anno,, che ha confermato il ritorno della coppia ain un videomessaggio per laa Verissimo:, in bocca al lupo per The Couple, divertiti. E poi andiamo al mare perché torniamo questa estate con.Lo spostamento dello show estivo nelle piazze della Puglia da Italia 1 a Canale 5, accompagnato dal cambio di conduzione, alla fine ha convinto. Gli ascolti, d’altronde, sono stati dalla loro parte con oltre il 19% di share nelle cinque puntate andate in onda. Non c’erano particolari motivi per cambiare.